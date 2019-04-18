الخميس 12 شعبان / 18 أبريل 2019
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العرب القطرية: قطر

محليات

وزير الدفاع يزور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن

محليات

طقس معتدل الليلة على الساحل وغائم جزئيا في البحر

محليات

الداخلية تختتم ندوة "الشرطة والمجتمع"

محليات

نائب الأمير يهنئ رئيس زيمبابوي

18-04-2019
محليات

سمو الأمير يهنئ رئيس زيمبابوي

18-04-2019
محليات

طقس حار نهارا مع بعض السحب.. والعظمى المتوقعة في الدوحة 37°م

18-04-2019
محليات

قطر تدين تفجيرا بالعاصمة الصومالية مقديشو

18-04-2019
محليات

غدا.. ختام التسجيل في مسابقة الشيخ جاسم القرآنية في فرعي الفئات والبراعم

17-04-2019
محليات

رابط لحساب مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

17-04-2019
محليات

مؤتمر سرطان الغدة الدرقية ينطلق بعد غد

17-04-2019
محليات

مدير الأمن العام يجتمع مع رئيس اتحاد الشرطة الرياضي العراقي

17-04-2019
محليات

القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تنظم برنامجا تدريبيا شاملا حول التوحد

17-04-2019
محليات

وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية

17-04-2019
محليات

وفد قطري يزور ماليزيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

17-04-2019
محليات

ملك الأردن يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع

17-04-2019
محليات

توقيع مذكرة تفاهم بين القطرية للاستقدام "ويزة" ومجموعة فنادق إزدان

17-04-2019
محليات

بدء تنفيذ أعمال أول جسر معلق وتطوير دوار حالول إلى تقاطع من مستويين

17-04-2019
محليات

نائب الأمير يعزي رئيس الكونغو الديمقراطية

17-04-2019
محليات

صاحب السمو يعزي رئيس الكونغو الديمقراطية

17-04-2019
محليات

وكيل وزارة التعليم تلتقي عالم الفضاء البروفيسور عصام حجي

17-04-2019
محليات

اختتام "هاكاثون 2019" بمشاركة 42 طالبا من المبتكرين الشباب

17-04-2019
محليات

محاور تربوية وتعليمية مهمة يناقشها مؤتمر التعليم 2019

17-04-2019
محليات

رئيس وزراء ألبانيا يغادر الدوحة

17-04-2019
محليات

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

17-04-2019
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