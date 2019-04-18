العرب القطرية: قطر

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وزير الدفاع يزور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن
18 أبريل 2019
05:58 م
طقس معتدل الليلة على الساحل وغائم جزئيا في البحر
18 أبريل 2019
05:39 م
الداخلية تختتم ندوة "الشرطة والمجتمع"
18 أبريل 2019
04:48 م
نائب الأمير يهنئ رئيس زيمبابوي
18 أبريل 2019
10:10 ص
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أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الخميس
18 أبريل 2019
10:18 ص
431 مليون ريال أرباح "التجاري" للربع الأول من 2019
17 أبريل 2019
06:32 م
أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء
17 أبريل 2019
08:56 ص
قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية يأمر بالحجز التحفظي على أرصدة شركة غير مسجلة بمركز قطر للمال
16 أبريل 2019
06:41 م
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المدعي العسكري بطرابلس يأمر بالقبض على "حفتر"
18 أبريل 2019
07:38 م
الشرطة الأميركية تعتقل مرشحاً لرئاسة جواتيمالا
18 أبريل 2019
07:15 م
العثور على المرأة التي أرعبت مدارس ولاية كولورادو وطاردتها الشرطة الأمريكية
18 أبريل 2019
03:24 م
مصدر من أسرة البشير: "لم يُنقل إلى سجن كوبر"
18 أبريل 2019
02:04 م
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بداية جيدة لفريق الريان في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة
18 أبريل 2019
07:42 م
أمين عام اللجنة الأولمبية: البرنامج الأولمبي المدرسي مشروع قطري رائد
18 أبريل 2019
06:21 م
مدرب ليفربول: سنقاتل للتتويج بدوري أبطال أوروبا و"البريميرليغ"
18 أبريل 2019
12:06 م
فريق "الشقب" يتوج بلقب بطولة دوري شباب قطر لكرة القدم
17 أبريل 2019
10:12 م
مونديال العرب 2022
أخبار المونديال
فيديو
نجم كرة القدم الإفريقية صامويل إيتو سفيرا عالميا للجنة العليا للمشاريع والإرث
14 أبريل 2019
06:56 م
رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية يزور استاد البيت بالخور
03 أبريل 2019
06:44 م
أرسين فينغر يشيد باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
24 مارس 2019
06:19 م
"المشاريع والإرث" و "التعليم" يتفقان للإعلان على دليل "تمرين" الإلكتروني
18 مارس 2019
03:32 م
مقالات
أخبار الصحيفة
أخبار الصحيفة
ملك الأردن يستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع
18 أبريل 2019
01:58 ص
مدير الأمن العام يلتقي رئيس اتحاد الشرطة الرياضي العراقي
18 أبريل 2019
01:58 ص
تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية القطرية - التشيكية
18 أبريل 2019
01:57 ص
اتفاقيات تعاون مشتركة بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها الأردنية
18 أبريل 2019
01:56 ص
تكنولوجيا
تكنولوجيا
فيديو
قطر تشهد أول مكالمة هاتفية في العالم عبر شبكة الـ 5G
13 أبريل 2019
04:27 م
تحديث جديد لـ "فيسبوك" يواجه "التضليل"
13 أبريل 2019
10:57 ص
"سامسونج" تتخلى عن هواتف "J" الرخيصة!
12 أبريل 2019
12:20 م
هذا العام.. "آبل" تعتزم إطلاق أجهزة جديدة بخصائص خرافية (فيديو)
12 أبريل 2019
11:14 ص
تحقيقات
تحقيقات
فيديو
أعضاء بـ «الشورى»: «سيلين» تحولت من منطقة ترفيهية إلى مقبرة مفتوحة للشباب
15 يناير 2019
02:00 ص
تأخّر سحب السيارات عقب الحوادث المرورية يعرقل انسياب الحركة
11 يناير 2019
05:05 ص
مواطنون لـ «العرب»: أعضاء المجلس البلدي.. لم ينجح أحد!
10 يناير 2019
02:29 ص
اختصاصيون: «المكملات الغذائية».. قليل من الفائدة.. كثير من المخاطر!!
10 يناير 2019
02:27 ص
حوارات
حوارات
فيديو
الأزمة الخليجية ساهمت في زيادة التقارب بين قطر وأستراليا
05 فبراير 2019
01:37 ص
السفير سييتشي أوتسوكا لـ «العرب?»: حوار استراتيجي قطري - ياباني و5 مذكرات تفاهم ستتوّج زيارة صاحب السمو
29 يناير 2019
12:21 ص
سفير كوبا لـ «العرب»: لا بد من حل سريع للخلاف الخليجي قائم على الاحترام المتبادل
23 يناير 2019
02:27 ص
السفير فتح الرحمن محمد: قطر جمعت الفرقاء السودانيين.. والدول الصديقة تظهر وقت الشدة
09 يناير 2019
03:00 ص
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بداية جيدة لفريق الريان في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة
المدعي العسكري بطرابلس يأمر بالقبض على "حفتر"
الشرطة الأميركية تعتقل مرشحاً لرئاسة جواتيمالا
جامعة قطر تنظم ندوة (مشروع المدينة الإعلامية القطرية التحديات والفرص)
أمين عام اللجنة الأولمبية: البرنامج الأولمبي المدرسي مشروع قطري رائد
وزير الدفاع يزور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن
طقس معتدل الليلة على الساحل وغائم جزئيا في البحر
الداخلية تختتم ندوة "الشرطة والمجتمع"
اكتشاف طريقة سهلة لكبح الرغبة في التدخين
العثور على المرأة التي أرعبت مدارس ولاية كولورادو وطاردتها الشرطة الأمريكية
العرب القطرية: قطر
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جاليرى
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محليات
وزير الدفاع يزور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن
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محليات
طقس معتدل الليلة على الساحل وغائم جزئيا في البحر
محليات
الداخلية تختتم ندوة "الشرطة والمجتمع"
محليات
نائب الأمير يهنئ رئيس زيمبابوي
18-04-2019
10:10 ص
محليات
سمو الأمير يهنئ رئيس زيمبابوي
18-04-2019
10:09 ص
محليات
طقس حار نهارا مع بعض السحب.. والعظمى المتوقعة في الدوحة 37°م
18-04-2019
09:44 ص
محليات
قطر تدين تفجيرا بالعاصمة الصومالية مقديشو
18-04-2019
08:38 ص
محليات
غدا.. ختام التسجيل في مسابقة الشيخ جاسم القرآنية في فرعي الفئات والبراعم
17-04-2019
07:50 م
محليات
رابط لحساب مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين
17-04-2019
07:25 م
محليات
مؤتمر سرطان الغدة الدرقية ينطلق بعد غد
17-04-2019
07:03 م
محليات
مدير الأمن العام يجتمع مع رئيس اتحاد الشرطة الرياضي العراقي
17-04-2019
06:56 م
محليات
القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تنظم برنامجا تدريبيا شاملا حول التوحد
17-04-2019
06:49 م
محليات
وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية
17-04-2019
06:40 م
محليات
وفد قطري يزور ماليزيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
17-04-2019
05:59 م
محليات
ملك الأردن يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع
17-04-2019
05:48 م
محليات
توقيع مذكرة تفاهم بين القطرية للاستقدام "ويزة" ومجموعة فنادق إزدان
17-04-2019
04:12 م
محليات
بدء تنفيذ أعمال أول جسر معلق وتطوير دوار حالول إلى تقاطع من مستويين
17-04-2019
04:05 م
محليات
نائب الأمير يعزي رئيس الكونغو الديمقراطية
17-04-2019
02:23 م
محليات
صاحب السمو يعزي رئيس الكونغو الديمقراطية
17-04-2019
02:21 م
محليات
وكيل وزارة التعليم تلتقي عالم الفضاء البروفيسور عصام حجي
17-04-2019
02:17 م
محليات
اختتام "هاكاثون 2019" بمشاركة 42 طالبا من المبتكرين الشباب
17-04-2019
02:10 م
محليات
محاور تربوية وتعليمية مهمة يناقشها مؤتمر التعليم 2019
17-04-2019
02:02 م
محليات
رئيس وزراء ألبانيا يغادر الدوحة
17-04-2019
12:53 م
محليات
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
17-04-2019
11:25 ص
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