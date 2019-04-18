العرب القطرية: عربي ودولي

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طقس حار نهارا مع بعض السحب.. والعظمى المتوقعة في الدوحة 37°م
19 أبريل 2019
09:46 ص
رئيس الوزراء الأردني يستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع
18 أبريل 2019
08:01 م
وزير الدفاع يزور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن
18 أبريل 2019
05:58 م
طقس معتدل الليلة على الساحل وغائم جزئيا في البحر
18 أبريل 2019
05:39 م
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أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الخميس
18 أبريل 2019
10:18 ص
431 مليون ريال أرباح "التجاري" للربع الأول من 2019
17 أبريل 2019
06:32 م
أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء
17 أبريل 2019
08:56 ص
قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية يأمر بالحجز التحفظي على أرصدة شركة غير مسجلة بمركز قطر للمال
16 أبريل 2019
06:41 م
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الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الكوليرا 3 مرات باليمن
18 أبريل 2019
09:38 م
واشنطن: ندعم الانتقال السلمي والديمقراطي بالسوادن
18 أبريل 2019
09:02 م
المدعي العسكري بطرابلس يأمر بالقبض على "حفتر"
18 أبريل 2019
07:38 م
الشرطة الأميركية تعتقل مرشحاً لرئاسة جواتيمالا
18 أبريل 2019
07:15 م
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منتخبنا يخوض معسكرا إعداديا بتكساس قبل مواجهة البرازيل وديا
18 أبريل 2019
10:45 م
الندية والإثارة تحمس الأجواء قبل انطلاق مباريات كأس سمو الأمير لكرة القدم
18 أبريل 2019
10:40 م
أكرم عفيف وجوزفالدو فيريرا يحصدان جوائز الأفضل عن شهري مارس وإبريل 2019
18 أبريل 2019
10:14 م
تأهل الريان والخور للدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير المفدى لكرة اليد
18 أبريل 2019
10:04 م
مونديال العرب 2022
أخبار المونديال
فيديو
نجم كرة القدم الإفريقية صامويل إيتو سفيرا عالميا للجنة العليا للمشاريع والإرث
14 أبريل 2019
06:56 م
رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية يزور استاد البيت بالخور
03 أبريل 2019
06:44 م
أرسين فينغر يشيد باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
24 مارس 2019
06:19 م
"المشاريع والإرث" و "التعليم" يتفقان للإعلان على دليل "تمرين" الإلكتروني
18 مارس 2019
03:32 م
مقالات
أخبار الصحيفة
أخبار الصحيفة
«القطرية» تطرح عروضاً خاصة لتشجيع العنابي في «كوبا أميركا»
19 أبريل 2019
06:52 ص
صاحب السمو يعزي رئيس ومستشارة ألمانيا
19 أبريل 2019
05:34 ص
العطية يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين
19 أبريل 2019
05:34 ص
تنفيذ 45 حملة تفتيشية في الغرافة
19 أبريل 2019
05:32 ص
تكنولوجيا
تكنولوجيا
فيديو
قطر تشهد أول مكالمة هاتفية في العالم عبر شبكة الـ 5G
13 أبريل 2019
04:27 م
تحديث جديد لـ "فيسبوك" يواجه "التضليل"
13 أبريل 2019
10:57 ص
"سامسونج" تتخلى عن هواتف "J" الرخيصة!
12 أبريل 2019
12:20 م
هذا العام.. "آبل" تعتزم إطلاق أجهزة جديدة بخصائص خرافية (فيديو)
12 أبريل 2019
11:14 ص
تحقيقات
تحقيقات
فيديو
أعضاء بـ «الشورى»: «سيلين» تحولت من منطقة ترفيهية إلى مقبرة مفتوحة للشباب
15 يناير 2019
02:00 ص
تأخّر سحب السيارات عقب الحوادث المرورية يعرقل انسياب الحركة
11 يناير 2019
05:05 ص
مواطنون لـ «العرب»: أعضاء المجلس البلدي.. لم ينجح أحد!
10 يناير 2019
02:29 ص
اختصاصيون: «المكملات الغذائية».. قليل من الفائدة.. كثير من المخاطر!!
10 يناير 2019
02:27 ص
حوارات
حوارات
فيديو
الأزمة الخليجية ساهمت في زيادة التقارب بين قطر وأستراليا
05 فبراير 2019
01:37 ص
السفير سييتشي أوتسوكا لـ «العرب?»: حوار استراتيجي قطري - ياباني و5 مذكرات تفاهم ستتوّج زيارة صاحب السمو
29 يناير 2019
12:21 ص
سفير كوبا لـ «العرب»: لا بد من حل سريع للخلاف الخليجي قائم على الاحترام المتبادل
23 يناير 2019
02:27 ص
السفير فتح الرحمن محمد: قطر جمعت الفرقاء السودانيين.. والدول الصديقة تظهر وقت الشدة
09 يناير 2019
03:00 ص
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طقس حار نهارا مع بعض السحب.. والعظمى المتوقعة في الدوحة 37°م
كاريكاتير
«القطرية» تطرح عروضاً خاصة لتشجيع العنابي في «كوبا أميركا»
تنفيذ 45 حملة تفتيشية في الغرافة
العطية يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين
«أشغال»: «الأضرار» بطريق روضة الخيل الصحي لا تتبع الهيئة
صاحب السمو يعزي رئيس ومستشارة ألمانيا
مراجعو «حمد العام» يشكون زحام مواقف السيارات
العطية يزور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن
انطلاق مؤتمر سرطان الغدة الدرقية اليوم
العرب القطرية: عربي ودولي
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شؤون دولية
الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الكوليرا 3 مرات باليمن
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شؤون دولية
واشنطن: ندعم الانتقال السلمي والديمقراطي بالسوادن
شؤون دولية
المدعي العسكري بطرابلس يأمر بالقبض على "حفتر"
شؤون دولية
الشرطة الأميركية تعتقل مرشحاً لرئاسة جواتيمالا
18-04-2019
07:15 م
شؤون دولية
العثور على المرأة التي أرعبت مدارس ولاية كولورادو وطاردتها الشرطة الأمريكية
18-04-2019
03:24 م
شؤون دولية
مصدر من أسرة البشير: "لم يُنقل إلى سجن كوبر"
18-04-2019
02:04 م
شؤون دولية
"الوفاق" تعلن سيطرتها على قاعدة "تمنهنت" جنوبي ليبيا
18-04-2019
01:35 م
شؤون دولية
ماليزيا تحتج على واشنطن ضد تحذير الرعايا الأمريكان من السفر إليها
18-04-2019
01:04 م
شؤون دولية
اليمن.. أزمة خانقة في الوقود تدخل أسبوعها الثالث
18-04-2019
11:47 ص
شؤون دولية
الحريري: إقرار موازنة تقشفية سيحول دون "كارثة اقتصادية"
17-04-2019
07:04 م
شؤون دولية
"يوناميد": اشتباكات بين المخابرات والجيش السوداني في دارفور
17-04-2019
07:01 م
شؤون دولية
القناة 13: وفد إسرائيلي زار البحرين هذا الأسبوع
17-04-2019
04:32 م
شؤون دولية
السودان.. حركة مسلحة تعلن وقف القتال من جانب واحد
17-04-2019
03:37 م
شؤون دولية
إضراب عام في لبنان احتجاجا على تخفيض الرواتب
17-04-2019
01:00 م
شؤون دولية
السودان.. الكشف عن مكان احتجاز البشير ورموز نظامه
17-04-2019
12:13 م
شؤون دولية
السرّاج يتوعد بمقاضاة حفتر لدى الجنائية الدولية ويصفه بـ"مجرم حرب"
17-04-2019
11:05 ص
شؤون دولية
دولة إفريقية تعلن استعدادها لمنح البشير وعائلته حق اللجوء لديها
17-04-2019
10:45 ص
شؤون دولية
استنفار أمني بمدارس ولاية كولورادو الأمريكية خوفا من هجمات محتملة
17-04-2019
10:12 ص
شؤون دولية
البرلمان المصري يقر نهائيا بقاء السيسي بالحكم حتى 2030
16-04-2019
07:18 م
شؤون دولية
قائد الجيش الجزائري: رئيس المخابرات السابق تآمر على الشعب
16-04-2019
05:53 م
شؤون دولية
السودان.. المجلس العسكري يعين رئيسا جديدا للجهاز القضائي
16-04-2019
05:50 م
شؤون دولية
استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري
16-04-2019
02:30 م
شؤون دولية
تجمع المهنيين السودانيين يدعو لتشكيل مجلس انتقالي مدني
16-04-2019
01:09 م
شؤون دولية
جهاز الإطفاء في باريس يعلن إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام "بالكامل"
16-04-2019
12:36 م
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