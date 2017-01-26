علي محسن الأحمر

أكد الفريق علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني، أن تضحيات اليمنيين لن تذهب سدى وأن عودة الدولة وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية "أمر محسوم وبات قريبا".



جاء ذلك خلال زيارة لنائب الرئيس اليمني اليوم، لمديريتي "البقع ، وباقم" بمحافظة صعدة معقل المليشيات الانقلابية شمالي البلاد لتفقد وحدات الجيش والاطلاع على المستجدات الميدانية .



وقال الأحمر، إن "الشرعية اليوم ورجالها الأبطال من منتسبي القوات المسلحة والشرفاء من أبناء اليمن في مختلف الجبهات وبمساندة من دول التحالف العربي يسطرون اروع الملاحم ويحققون الانتصارات تلو الانتصارات ومنها تحريرهم لميناء ومدينة المخا مؤخراً ويوشكون على تحقيق النصر ومصممون على رفع العلم الجمهوري في كل أرجاء اليمن".



وأضاف أن هذه البطولات التي قدمها اليمنيون بدعم دول التحالف العربي كانت حاجز صد أمام محاولات التمدد التخريبي وأمام أحلام العودة باليمنيين إلى الوراء.



وشدد نائب الرئيس اليمني على ضرورة مضاعفة الجهود حتى يتحقق حلم اليمنيين باستعادة الدولة ودحر الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي الذي يضمن عيشا كريما لكل أبنائه ومساواة في الحقوق والواجبات ، مثمنا الدور الكبير لدول التحالف العربي وما قدمته من دعم وإسناد لليمن في مختلف المجالات.



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