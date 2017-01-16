الرئيس عبد ربه منصور هادي

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث لإحلال السلام في البلاد والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.



وأكد هادي، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، على رغبة الشعب اليمني وحكومته الشرعية في تحقيق السلام وإرساء معالمه عبر مواقفها الواضحة وتجاوبها الدائم مع أسس ومنطلقات السلام المرتكزة على المرجعيات الثلاث في محطات الحوار المختلفة.

وقال إن المواقف المرنة للحكومة الشرعية جوبهت بالغطرسة والرفض من قبل جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية، وذلك في تحد صارخ للإجماع الوطني والإقليمي والدولي.

واستعرض هادي ملاحظات الحكومة تجاه مشروع خارطة الطريق والتي تم تسليمها في وقت سابق للمبعوث الأممي، معتبرا أن تلك الملاحظات تمثل خيارا جوهريا لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح رغم إدراك الحكومة والمجتمع الدولي بأن الانقلابيين وممارساتهم المعهودة لا تشير إلى فكر يحمل السلام بقدر تفكيرهم وسلوكهم الدموي والتدميري.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن.

وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق السلام لمصلحة اليمن عبر التحضير لعمل لجان التهدئة ومباشرة المهام الموكلة إليها.

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