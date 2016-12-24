الحوثيين

كشف مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني عن إجمالي المعتقلين والمختطفين لدى ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلاده مشيراً إلى أن العدد المسجل وصل إلى 4414 معتقلاً وإلى أن المعتقلين هم من السياسيين والنشطاء والإعلاميين وبعض الفئات العمالية، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.



وذكر اليماني في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن "بين المعتقلين نحو 204 أطفال إضافة إلى نحو 91 حالة اعتقال في أوساط الأكاديميين وأساتذة الجامعات وبأنه كان من نصيب العاصمة صنعاء أعلى نسبة من المعتقلين والمختطفين والمفقودين على يد الميليشيات الانقلابية حيث وصل عددهم إلى نحو 2973 معتقلاً ومختطفاً تليها محافظة الحديدة بـ1035 ثم محافظة إب بوسط البلاد بـ871 حالة اختطاف واعتقال وإخفاء مشيراً إلى أن العدد الأكبر من المعتقلين والمفقودين كان من نصيب أبناء محافظة تعز".



وتطرقت رسالة السفير اليماني إلى معاناة كبيرة للمعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات الانقلابية وإلى أن أعدادهم في تزايد مستمر بسبب استمرار عمليات الاعتقالات في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون مؤكداً أن معظم المعتقلين والمختطفين لم توجه إليهم أي تهم وإلى المعاناة التي يعيشها وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي وزملاؤه اللواء ناصر منصور هادي والعميد فيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان.



وقال اليماني: "لا يزال 15 صحافياً في سجون الحوثيين حيث تم اعتقال جلهم حديثاً من مقار أعمالهم في صنعاء وتعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجسدية من بينهم الصحافي عبد الخالق عمران المحتجز في سجن الأمن السياسي الذي يتعرض للتعذيب مما ضاعف من سوء حالته الصحية والنفسية جراء استمرار تعذيبه وإصابته البالغة في عموده الفقري فيما توفي في ظروف غامضة خلال اليومين الأخيرين الصحافي محمد عبده العبسي بعد نشره معلومات دقيقة حول تورط القيادات الحوثية الرئيسّية في تجارة الوقود والمشتقات النفطية والإثراء منها على حساب معاناة شعبنا اليمني".



وأضاف أنه "خلال الفترة القليلة الماضية لم يتوقف هاتفي عن تسلم رسائل المناشدات من قبل أطفال حرموا من الأب والعائل إحدى هذه الرسائل من الطفلة مريم (7 سنوات) وهي تحدثني عن أبيها الصحافي عبد الخالق عمران وتقول فيها "أريد أبي ولا أريد أي هدية أجمل منه".



وقال السفير اليماني مذكراً "منذ مشاورات بييل والكويت طرحت الأمم المتحدة بقوة ملف المعتقلين باعتباره اللبنة الأولى لبناء الثقة، وكنا في الحكومة اليمنية نعتقد أنه سيشكل مدخلاً لبناء تفاهمات سياسية وأمنية مهمة لاحقاً ولكن الانقلابيين أبوا إلا أن يستخدموا العقاب الجماعي وسيلة لتحقيق أغراضهم السياسية" مؤكداً أن وفد الحكومة قدم كشوفات بأسماء وبيانات هؤلاء المختطفين، وتم طرح موضوع إطلاق سراحهم بوصفه بادرة حسن نية من جانب المتمردين لكي تمثل دفعة مهمة للتقدم في المسار السياسي للمشاورات.



وأردف اليماني: "إلا أنه وللأسف الشديد وكما هو دأب هذه الميليشيات لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الملف ولم يفرج عن المعتقلين بل على العكس زادت وتيرة عمليات الاعتقال والاختطاف كما أنه وللأسف لم يحظ هذا الموضوع بالاهتمام الذي يستحق من قبل المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإعلام الدولي، لتسليط الضوء على معاناة هؤلاء المعتقلين وأسرهم، ولم يتم ممارسة الضغط اللازم على المتمردين للإفراج عنهم أو حتى تقديم معلومات عن أماكن اعتقالهم والسماح لذويهم بزيارتهم والتواصل معهم رغم مطالباتنا المستمرة للصليب الأحمر للقيام بدوره".



وختم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة رسالته قائلاً "اسمحوا لي بأن أنقل هذه المناشدة الموجهة لكم وللضمير الإنساني الحي من قبل آباء وأمهات وزوجات وأطفال هؤلاء المعتقلين وأنينهم، لمعالجة موضوع ذويهم والضغط على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن بالإسراع في الإفراج عن المعتقلين لعلنا نستطيع مسح دمعة طفل يحن لرؤية أبيه وأم مكلومة تتوق شوقاً لابنها أو زوجة مفجوعة بانتظار عودة زوجها وعائلها بعد أن ضاق بها العيش وانقطعت سبل الرزق عليها وعلى أطفالها".





